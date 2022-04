PRESIDENTIELLE - Givry, Chalon-sur-Saône et Saint-Rémy dans le Top 5 des plus fort scores Saône et Loire en faveur d'Emmanuel Macron

C'est désormais l'heure de l'analyse un peu plus précise des résultats de ce dimanche. Et du côté de la Macronie comme d'ailleurs du côté des autres états-majors politiques, les préparatifs du 3e tour de la présidentielle sont bien activés. Il convient désormais d'examiner en détails points forts et points faibles. Et le Chalonnais a marqué très sensiblement son choix en faveur d'Emmanuel Macron ou pour le moins, son non choix en faveur de Marine Le Pen.

Ainsi à Givry décroce la première place à plus de 68,5 % en faveur d'Emmanuel Macron devant Mâcon et Cluny. Viennent clôturer le Top 5, les communes de Chalon sur saône avec plus de 63,3 % en faveur du Président sortant et Saint-Rémy avec plus de 63,1 %.

A Chalon-sur-Saône, Gilles Platret qui avait clairement exprimé son non-choix, considérant ne pas devoir choisir entre "la peste et le choléra" se retrouve finalement quelque peu désavoué. Les Chalonnais ayant fait le choix de donner une large majorité au Président Macron, en doublant quasiment le nombre de voix enregistrées entre le premier et le deuxième tour. Depuis les élections de 2017, la Macronie réalise de très bons scores sur le Chalonnais. Des résultats qui risquent d'interroger ou de stimuler les ambitions en vue des élections législatives de juin prochain.

L.G