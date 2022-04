Des œuvres en graff réalisées par les jeunes du centre de loisirs l’Escale de Saint Rémy.

Une activité proposée par le centre de loisirs l’Escale, animée par le graffeur Jul Bonnardin, alias Snare, à un groupe de jeunes âgés de 8/10 ans et à un groupe d’ados pour la réalisation de 4 œuvres qui seront placées sur les grilles devant l’Escale. Un atelier qui s’est déroulé mercredi 20 avril sous la pergola du centre de loisirs, le matin pour les plus jeunes et l’après-midi pour les ados. Graffeur, c’est un métier artistique et pour ceux qui n’avaient jamais fait de graff, une initiation a été nécessaire.

Le graffeur a tracé les contours des motifs, ensuite les enfants ont effectué le remplissage et les couleurs.

Ils ont réalisé les deux premiers panneaux qu’ils ont présentés à Florence Plissonnier venue leur rendre visite, les prochains panneaux seront faits cet été. L’arrière des plaques sera un mur d’expression pour les enfants de l’Escale.

C.Cléaux