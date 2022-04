Trois jeunes collégiens de Châtenoy le Royal ont organisé un tournoi Foot salle en partenariat avec l’ERJ.

Un tournoi de Foot salle imaginé et préparé par des jeunes de 4ème du collège Louis Aragon s’est déroulé le mardi 19 avril 2022 au gymnase Alain Colas.

7 équipes de 5 joueurs se sont affrontées durant ce tournoi, les jeunes sportifs filles et garçons venaient des communes de Châtenoy le Royal, Champforgeuil et de la communauté de communes Saône Doubs Bresse.

Tout a débuté en octobre 2021, Rayan, Riyad et Rayan, 3 élèves de 4ème du collège Aragon et membres de l’UNSS, ont une idée en tête, celle d’organiser un tournoi de foot. L’idée est formidable mais pas facile à mettre en œuvre. Ils prennent contact avec Vincent Bergeret maire de la commune pour expliquer leur projet, il s’en suivra une réunion de travail de préparation avec Henri Lombard adjoint aux sports et les animateurs de l’ERJ qui vont pouvoir les aider à mener à bien ce tournoi.

Une belle initiative qui s’est soldée par cette rencontre entre les élèves de Châtenoy, Champforgeuil et ceux de Saône Doubs Bresse. Un vrai tournoi en bonne et due forme avec ses barrages, ¼ finale, ½ finale et finale sous l’arbitrage de Saïd, Léogadie, Julien de Châtenoy, de Julien de Champforgeuil et des deux animateurs de Saône Doubs Bresse qui ont veillé au bon déroulement des matchs et du repas tiré du sac le midi.

Comme pour toutes compétitions, un classement a donné lieu à des remises de récompenses par Vincent Bergeret et Henri Lombard venus féliciter les sportifs.

Les trois premiers sont : 1er "Real United" de Châtenoy le Royal, 2ème "Harissa Merguez" de Châtenoy le Royal, 3ème "URSS" équipe de Saône Doubs Bresse.

Les deux jeunes Rayan et Riyad avaient sollicité d’autres communes qui n’ont pas eu la possibilité d’engager des équipes.

Filles et garçons ont passé une belle journée grâce aux jeunes organisateurs Châtenoyens. Bravo à tous les trois, sans oublier tous les joueurs et joueuses.

C.Cléaux