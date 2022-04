PRESIDENTIELLE - «Une victoire historique placée sous le signe du rassemblement» pour le député Rémy Rebeyrotte

Communiqué



Une victoire historique placée sous le signe du rassemblement.

Je veux d'abord remercier tous nos compatriotes qui ont voté ce dimanche assurant un taux de participation élevé pour un second tour d'élections présidentielles.

L'heure est historique: pour la première fois sous la Veme Republique, un President est réélu au suffrage universel direct sur son bilan, hors période de cohabitation. Ce sont les faits. L'exploit est de taille. Le résultat donne un écart de 18 points en faveur d'Emmanuel Macron et de son projet. La victoire est nette et claire. Et je veux remercier les électeurs qui ont permis ce ursaut démocratique.

Immédiatement, le Président a mis sa victoire sous le double signe du rassemblement et de la réconciliation nationale. Il a rappelé qu'il sera le Président de TOUS les Francais. Il a rappelé les crises que nous continuons de traverser, crise sanitaire, crise économique et sociale, et l'accélération indispensable de la reponse aux enjeux climatiques et écologiques. Il a réaffirmé, pour faire face à ces défis majeurs, l'impérieuse nécessité de conforter l'Union Europeenne et d'avoir une approche continentale pour défendre nos valeurs, rechercher la Paix, mieux assurer notre défense, notre sécurité et celle de nos partenaires. La guerre en Ukraine marque profondement tous les esprits et nous sommes au côté du peuple ukrainien.

Moins que jamais l'heure est aux divisions, aux polémiques, aux contre-vérités, à la haine, à l'insoumission et aux manipulations de l'opinion.

Plus que jamais, nous avons besoin d'unité, de solidarité, d'entraide, de collectif, en un mot d'union, pour relever les défis qui sont devant nous.

Ce sera tout l'enjeu des prochaines semaines et des mois qui viennent pour consolider encore notre action collective au service de la France et de tous les Francais.

Rémy Rebeyrotte,

Député de Saône-et-Loire