Au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, les propos très maladroits de Bruno Le Maire

Interrogé ce lundi sur FranceInfo sur le fait que le gouvernement n'utilisera pas le 49-3 pour faire passer cette réforme, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, a reconnu qu'il «ne peut pas donner cette garantie, je ne le souhaite pas, ça c'est certain. J'ai toujours dit que cette réforme devait faire l'objet le plus possible de discussions et de dialogues avec l'espoir de parvenir à un compromis.» Des props qui ont aussitôt une vague d'indignations, d'autant plus qu'Emmanuel Macron avait exprimé dans la campagne d'entre deux tours, l'idée d'un référendum sur la question du dossier des retraites. A entendre le Ministre de l'Economie, l'idée restera une simple idée... avec même la possibilité de passer outre la représentation nationale, dès fois que l'Assemblée Nationale prenne une autre couleur aux prochaines législatives.

L.G