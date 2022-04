PRESIDENTIELLE - Julien Odoul salue "l'irrésistible implantation du Rassemblement National" en Bourgogne-Franche Comté

Communiqué de presse

Avec 42% des voix et le soutien de 13,2 millions de Français, Marine Le Pen réalise le meilleur résultat du camp national de la Vème République face à Emmanuel Macron qui, malgré la coalition de l’intégralité du système politique et médiatique, perd près de 2 millions de voix en 5 ans.

Marine Le Pen confirme la dynamique du mouvement national dans notre région en gagnant 100.000 voix de plus qu’en 2017, quand Emmanuel Macron en perd autant. Elle est dorénavant en tête dans 3 départements de Bourgogne Franche-Comté : la Nièvre, l’Yonne et la Haute-Saône. Dans ce dernier territoire, elle arrive largement en tête avec près de 57% des voix à l’image du reste de la France rurale et populaire qui a fait le choix de la soutenir massivement. Même dans les villes comme Dijon, Besançon, Nevers ou bien Sens, Marine Le Pen progresse alors qu’Emmanuel Macron recule.

« Malgré tous les moyens mis en œuvre contre elle, Marine Le Pen confirme sa dynamique alors que Macron recule partout. Ce qu’on nous annonce comme une grande victoire n’est finalement que la reconduction d’un candidat sortant soutenu par l’ancien monde, de La France Insoumise jusqu’à LR, alors qu’il s’était fait élire sur le rejet de ce système. Nous avons la capacité d’emporter de nombreuses victoires aux législatives pour incarner la seule vraie opposition : celle des patriotes qui protège les interêts du peuple contre l’homme de main de McKinsey et de la retraite à partir de 65 ans. »



Julien Odoul, Président du groupe RN de Bourgogne Franche-Comté et porte-parole du RN.