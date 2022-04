Le Comité de soutien 71 à la réélection d'Emmanuel Macron remercie les 71 élus de toutes sensibilités ayant publiquement appelé à voter pour le Président de la République au second tour de l'élection présidentielle : par leur appel et par leur action, ils ont chacune et chacun contribué au résultat final de dimanche soir.



Ces élus locaux qui ont cosigné dans un délai restreint "l'appel solennel des élus de Saône-et-Loire pour le second tour" ne représentent évidemment qu'une partie des élus qui, individuellement, sur les réseaux sociaux, sur les ondes, dans la presse en ligne ou locale, etc., ont annoncé clairement cette même consigne de vote.



Mais dans ce chiffre de 71, tout aussi symbolique que significatif pour notre département de Saône-et-Loire, remercions en particulier les 23 maires qui ont fait cette démarche publique d'appel au vote pour Emmanuel Macron au second tour. Car comme l'écrivait très justement Alexis de Toqueville :



"Sans institutions communales, une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n’a pas l’esprit de la liberté. Des passions passagères, des intérêts d’un moment, le hasard des circonstances, peuvent lui donner les formes extérieures de l’indépendance ; mais le despotisme refoulé dans l’intérieur du corps social reparaît tôt ou tard à la surface."

Liste des 71 élus signataires de l'appel solennel à voter Emmanuel Macron au second tour :



Cathy Nicolao - 1ére adjointe au maire d Autun

Philippe Exertier - Conseiller municipal Sassenay

Alain Rousselot-Pailley - Conseiller municipal Chalon sur Saône

Catherine Gabrelle - Maire de Royer

Marine Mangione - Conseillère municipale de Châtenoy - le -Royal

Rémy Rebeyrotte - Député

Véronique LEFEUVE - adjointe au Maire de Mâcon

Florence Battard - Vice présidente Mâconnais Beaujolais Agglomération

Cyril GOMET - Vice-président de la CUCM

Guy Dadolle - conseiller municipal de Chauffailles et conseiller communautaire Brionnais Sud Bourgogne

Alexandre Vuillot - Conseiller municipal et communautaire de Mâcon

Sylvain DUMAS - Maire de Farges les Chalon

Didier Devoucoux - Conseiller Municipal d'Autun

Priet Philippe - adjoint au Maire Le Creusot

Jacky Comte - maire de Saint Vincent de Bragny

Eric FAURE - Maire de Berze la Ville

Jeanne Danièle Picard - Adjointe au maire du Creusot

Martine Gauthier - Conseillère Municipale au Creusot

Sandrine GASSIER - Conseillère municipale d'Autun

Daniel CHRISTEL - Maire de Saint-Désert

Lucas CYPRÈS - Conseiller municipal de Farges-lès-Chalon

Éric Marchand - adjoint au Maire Autun

Thomas Meunier - conseiller municipal délégué de Saint Yan

Jean-Pierre MEUNIER - Adjoint au Maire de Milly-Lamartine

Stephane DENIZOT - Conseiller Municipal Farges Lès Chalon

Patrick Pinard - maire adjoint d'Epervans

RICHARD Yveline conseillère municipale du Creusot

Carine Lalanne - Conseillère départementale

Maxim PLAT - Adjoint au Maire de Mâcon

DIRX Benjamin - Deputé

Alexis MEYER - Conseiller Municipal de Bourbon-Lancy et Conseiller Communautaire CCEALS

Kader Atteyé - Maire de Morey

Pierre Gress - Conseiller municipal de Farges les Chalon

Vautrin Vincent - conseiller municipal d'Autun

Jean-François CRAUSTE - adjoint au Maire de Sivignon

Philippe Revol - Conseiller Municipal de Froges

Dr Jean-François NICOLAS - Maire d'Epinac

Pierre Brugniau - Conseiller Municipal Le Creusot.

Hugo Nieddu - Conseiller délégué Le Creusot

Nadège Cantier. 1ere adjointe de Torcy, Conseillère départementale

Jean Girardon - Maire de Mont-saint-vincent

Damien Leclerc - Maire de Cersot

Véronique-Laure Verraest - conseillère municipale Mâcon

Vincent Chauvet - Maire d'Autun

Ghislain Sixdenier - Conseiller municipal de Branges

Luc Bertin Boussu - Maire de Jambles

Didier RÉTY - Maire de Sassenay

Sylvaine Clavel - adjointe au maire du Creusot

Roberto Bino - Maire de Saint Sernin Du Plain

Gérald GORDAT - Conseiller régional et Président du Grand Charolais

LAUBERAT DIDIER Conseiller Départemental

Élisabeth ROBLOT - Vice-Présidente du Département

Alain Dichant - conseiller municipal d'Autun

Marie-Claude JARROT - Maire de Montceau les Mines

Jérémy DECERLE - député européen

Olivier Mélé - Maire de Montcoy

Philippe Troncy - adjoint au maire de GÉNELARD

Sophie Violino - Conseillère municipale de Sassenay

Didier De Carli - Conseiller Municipal Chalon sur Saône

Gérard Bergeret - Maire de Cordesse

Marie-Claude Barnay - Maire de la Grande Verrière et conseillère départementale

Hervé Dumaine - 1er adjoint au Maire de Chalon-sur-Saône

Noton Denise - Maire délégué Saint Jean le Priche

Claude CANNET - Vice-Présidente du Conseil départemental

Denise NOTON - Maire délégué ST Jean le Priche

Fathi Ouchem - Conseiller municipal de Farges-lès-Chalon

Yvan NOEL - Maire d'Oslon

Raphaël Gauvain - Député

Patrick Bouillon - Maire de Lugny les Charolles

Sylvie Outurquin - Maire de Charbonnières

Jean-Louis Petit - Maire de Vendenesse les Charolles