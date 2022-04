Châtenoy le Royal, une collecte mi-figue, mi-raisin

Christiane Tremoy présidente de l’amicale a accueilli avec un grand plaisir Jean-François Mirabel, donneur chalonnais, qui est venu faire son dernier don à Châtenoy juste avant ses 71 ans (voir article Info Chalon).

A contrario, Isabelle, chalonnaise, elle, venait pour la première fois donner son sang. Agée de 58 ans, elle avait jusqu’à ce jour une certaine appréhension et n’osait pas franchir le pas ou plutôt la porte d’une salle de collecte. Plusieurs circonstances et la nécessité de transfuser des personnes très proches, l’ont incité à venir donner son sang. Ce lundi, c’était chose faite et elle va continuer à venir aux collectes de l’amicale de Châtenoy pour la proximité et la facilité d’accès.

L’EFS avait ouvert 45 rendez-vous, la collecte s’est soldée par 45 prélevés dont 6 prélevés sur les 11 personnes venues sans rendez-vous. Parmi les 5 refusées, certaines sont reparties frustrées voire un peu plus…

A la collecte, on pouvait noter la présence de Georges Rollin président d’ADOT 71 venu faire connaitre et promouvoir le don d’organes. Comme le don de sang, les dons d’organes sont indispensables pour sauver des vies et/ou aider des patients à retrouver une vie dite normale.

Les bénévoles de l’amicale, toujours présents aux collectes, ont servi les collations et fait le rangement des tables, des chaises et le nettoyage une fois la collecte terminée.

Prochaine collecte : lundi 27 juin 2022 de 15h30 à 19h30

Pour tous contacts avec l’amicale :

Présidente : Christiane Tremoy

03 85 87 76 51 / 06 76 06 40 00

C.Cléaux