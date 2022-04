Une pergola de 200 m2 va bientôt recouvrir une partie de la place de la mairie à Saint Rémy.

Prochainement, 200 m2 d’abri d’un montant de 72 500 € sur la place de la mairie pour les commerces du samedi matin et les diverses manifestations.

Ce marché couvert de 200 m2 va permettre aux commerçants actuels du marché du samedi matin de s’installer dessous et, comme l’a exprimé Florence Plissonnier maire de la ville, d’en attirer d’autres. « Cela va permettre aussi aux associations de se produire pendant "Place à l’été" par exemple, c’est un plus pour les animations et le marché »

La pergola avec son toit rouge sera placée parallèlement à l’espace Brassens, elle fait 4 m de hauteur de passage. Elle sera équipée de rampes d’éclairage et de coffrets de branchement électrique. Son installation devrait débuter le 9 mai par les socles de béton et se terminer par la pose entre le 13 et 19 juin par la société Texabri, fabriquant de structures métallo-textiles.

C.Cléaux