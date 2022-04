LEGISLATIVES - De la friction sur la ligne entre Horizons et LREM ?

L'ambiance n'a pas l'air d'être au beau fixe du côté de la majorité présidentielle... et les tensions entre la garde rapprochée d'Emmanuel Macron et son aile droite, incarnée par Horizons, le mouvement créé autour de l'ancien 1er Ministre Edouard Philippe, se font de plus en plus jour. La tendance à aller un peu plus à gauche, histoire de recueillir les voix perdues sur ce flanc, n'est pas véritablement du goût de tous, au point de susciter quelques frictions sur la ligne. Des frictions qui ne sont pas étrangères au fait que du côté d'Horizons, on en est déjà à préparer le coup d'après.

Auréolés par la victoire à la présidentielle, les macronistes purs et durs ont la tendance à vouloir imposer leurs visions aux autres partis, considérés comme annihilés et à partir de là, ça se complique. Une stratégie très courtermiste et très dangereuse, avec le risque auprès des électeurs de manquer de lisibilité en terme de positionnement politique.

Selon nos confrères du Parisien, l’ancien Premier ministre n’a d’ailleurs toujours pas félicité le chef de l’Etat pour sa victoire. C'est dire la chaleureuse ambiance qui rythme la majorité présidentielle... au point que pour les législatives, le risque d'un grand capharnaüm n'est pas écarté.

Un problème de riches ?

Quand tout va, plus rien ne va ! C'est à peu près cet état de fait qu'on constate régulièrement. Un problème de riches en quelque sorte. La situation est telle pour Macron et sa majorité, que face au trop plein, ça déborde ! Les ambitions des uns, les égos des autres font que l'équilibre peut sombrer à tout moment.

A moins que finalement, une petite stratégie électorale ne se dissimule chez Horizons, histoire de ne pas se faire placarder l'étiquette LREM à tout va et de recueillir les suffrages de l'électorat de droite, écartelé.

En Saône et Loire, Horizons devrait se pencher au moins sur deux circonscriptions

Selon les prévisions nationales, l'ambition d'Edouard Philippe est de créer un groupe parlementaire, accolé à la majorité présidentielle, d'une quarantaine de députés. En Saône et Loire, au moins deux circonscriptions sont dans le collimateur. La 5e (Chalon/Montceau) devrait investir Marie-Claude Jarrot, toute jeune adhérente au mouvement, puisqu'elle la rejoint au soir du 1er tour de la présidentielle après l'élimination de Valérie Pécresse. La maire de Montceau les Mines pourrait profiter du désistement de Raphaël Gauvain pour récupérer le fauteuil au Palais Bourbon. La grande inconnue à ce stade, restera la mobilisation ou pas de Lrem derrière sa candidature, alors que déjà des militants historiques se pressent au portillon, à l'image des chalonnais Louis Margueritte et Armèle Portelli, qui ont déjà fait acte d'investiture.

Autre circonscription qui devrait susciter une investiture d'Horizons, c'est celle de la Bresse, la 4e circonscription, avec Elisabeth Roblot, Vice-Présidente du Conseil départemental de Saône et Loire, dont l'envie n'est plus un mystère.

Autant d'envie des uns et des autres qui pourraient rendre les élections législatives plus que jamais incertaines.

Laurent Guillaumé