AVIS DE DECES - Madame Janine CHEMORIN née ROULET

FONTAINES, BOUZERON



Rolande DARDET, sa sœur ;

Michel et Odile CHEMORIN,

Antoine et Edouard RENIAUME,

et leurs familles,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Janine CHEMORIN

née ROULET

Ses obsèques seront célébrées le lundi 2 mai 2022 à 10h30 en l'église de Bouzeron, suivies de son inhumation à Couzon-au-Mont-d'Or.

Janine repose à la chambre funéraire route de Chaudenay à Chagny.

Condoléances sur registres.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Les familles rappellent à votre souvenir son époux,

Bernard

décédé en février 2022.