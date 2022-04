Chalon-sur-Saône : du samedi 30 avril au samedi 7 mai 2022, venez nombreux participer aux ‘Journées Shopping’ organisées par les commerçants du centre ville

Découvrez le règlement de participation avec info-chalon.com

Jeudi 28 avril à 12 h 15, Place du Théâtre à Chalon-sur-Saône, se déroulait le point presse du lancement de la 2ème édition de l'opération commerciale « Journées Shopping » organisée par l’association de commerçants du centre ville ‘Chalon Centre Commerces’ qui regroupe désormais les associations 3C, l'association Coeur de Ville, l'association de la rue du Blé et des Poulets.

Sur place Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône était assisté de Véronique Avon, Conseillère Municipale, Déléguée à l’animation commerciale, de Gabrielle Tomaso, Responsable Service commerce et artisanat à la Ville de Chalon, Stéphane Duplessis et Laëtitia Leclercq, Présidents de l’association ‘Chalon centre Commerces’.

Extrait du discours de Gilles Platret : « L’idée, c’est de continuer à animer le centre ville en espérant finalement que la pesanteur épidémique commence à s’atténuer, même si ce n’est pas encore joué pour tout le monde car il y a encore des gens qui ont un petit peu de mal à ressortir et à passer au chapitre suivant parce que la menace existe toujours […] Mais je pense que maintenant qu’on a toujours continué un peu d’essayer d’aborder de tout ce qui était utile de faire pour accompagner les commerçants pendant le cœur de la période où les commerces ont vacillé notamment les périodes compliquées pour l’activité commerciale […] Là, en ce moment , ce qu’on mesure en terme d’activités, c’est la volonté d’investir car il y a énormément de nouveaux projets d’installation sur Chalon […] Il y a vraiment une volonté d’investir que l’on avait jamais vu depuis 15 à 20 ans. Donc l’idée, c’est de continuer à accompagner cette dynamique, je parle bien sûr des nouveaux venus comme ceux qui sont là depuis très longtemps, voire depuis des décennies donc pour nous un vrai enjeu. D’où la nécessité d’imaginer ces nouvelles actions comme celle que l’on va vous présenter maintenant.

[…] Une opération commerciale va débuter le samedi 30 avril et va se poursuivre jusqu’au samedi 7 mai, donc 5 journées shopping d’une valeur de 1000 euros à gagner. Il s’agit d’ouvrir cette opération aux adhérents de cette association partenaire ‘Chalon Centre Commerces’ […] Au total 140 commerces partenaires où le client est invité à réaliser 3 achats dans 3 commerces différents en sachant qu’il n’y a pas de minimum de prix d’achats. Il déposera ensuite son bulletin de participation dans l’urne (7 urnes) et ensuite il y aura un tirage au sort par un huissier de justice et s’il gagne cela lui permettra de faire une journée de shopping avec 1000 euros à dépenser dans les commerces partenaires de son choix (Validité jusqu’au 30 septembre 2022) […] Il faut savoir que la ville de Chalon tient absolument à épauler la dynamique commerciale du centre ville. Je vous remercie ! ».



Pour information : Tout au long de l’année, la Ville de Chalon-sur-Saône et les associations de commerçants du centre-ville travaillent conjointement sur des opérations commerciales visant à dynamiser le commerce de centre-ville. Les associations concernées sont : Chalon Centre Commerces, l’association des rues du Blé et des Poulets, l’association Cœur de ville. Dans ce cadre, des opérations commerciales sont régulièrement mises en œuvre, notamment la « journée shopping ». Suite au succès de la première édition qui s’est déroulée du 22 au 29 mai 2021 et aux retombées commerciales pour le commerce chalonnais cette animation est renouvelée cette année du samedi 30 avril au samedi 7 mai 2022.

Chiffres 2021 : 110 commerces partenaires, 326 bulletins de participations et près de 60 000 € de chiffre d’affaires généré au cours de la semaine commerciale

Concept de cette année : Opération commerciale du samedi 30 avril au samedi 7 mai 2022 : 5 x 1 journée shopping d’une valeur de 1 000 € à gagner (et à dépenser avant le 30 septembre 2022 chez les commerçants partenaires).

Déroulement de l’opération commerciale « journée shopping » : Cette opération est ouverte aux adhérents des associations de commerçants partenaires : association 3C, association des Rues du Blé et des Poulets et association Cœur de Ville, soit 140 commerces partenaires

Du 30 avril au 7 mai 2022, le client devra : Réaliser trois achats dans trois commerces partenaires différents, sans minimum d’achat, déposer son bulletin de participation dans une urne prévue à cet effet (liste des commerces partenaires et emplacement des urnes sur le bulletin de participation), participer au tirage au sort pour gagner une journée shopping d’une valeur de 1 000 € à dépenser dans les commerces partenaires et choisir la date de sa « journée shopping » et dépenser les 1 000€ avant le 30 septembre 2022 (avec un maximum de 200 € par commerce, soit 5 commerces visités au minimum)

Tirage au sort le lundi 9 mai à 11 h par un huissier de Justice (Maître Persico) parmi les bulletins de participation déposés dans les urnes. Le règlement du jeu-concours sera disponible en ligne sur www.chalon.fr.

J.P.B