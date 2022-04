AVIS DE DECES - Monsieur André GAUTHIER

CHAMPFORGEUIL



Marguerite, son épouse ;

Jean-Paul et Marie-Aurélie,

David et Laetitia,

ses fils et ses belles-filles ;

Océane, Caroline, Emilien,

ses petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André GAUTHIER

survenu le 23 avril 2022,

à l'âge de 79 ans.

André repose en la chambre funéraire de Chalon-sur-Saône, 115 Avenue Boucicaut.

Une cérémonie civile sera célébrée le lundi 02 mai 2022 à 13h15 en la salle omniculte du crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.