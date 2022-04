AVIS DE DECES - Monsieur Maurice TERRET

CHAGNY, SANTENAY



Marie-Louise Bardollet,

sa soeur ;

Georges et Micheline Terret, son frère et sa belle-soeur ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de,

Monsieur Maurice TERRET

survenu à l'âge de 87 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu mercredi 4 mai 2022 à 11h15 en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Condoléances sur registres.