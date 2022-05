Saint-Mard-de-Vaux fidèle à sa tradition du 1er mai

Après la pause liée à la crise sanitaire, l'association Loisirs de Saint-Mard-de-Vaux a repris de plus belle ses activités, et notamment le traditionnel rendez-vous du 1er mai, avec sa brocante au coeur du village. Une vingtaine d'exposants était réunie ce dimanche... et vous attendent encore, histoire de piocher dans leurs stocks.

L.G