Brunchez branché où vous voulez !

Emilie Prost a créé sa société Brunchy Time et met tout son savoir-faire de cuisinière et de pâtissière au service des gourmands. Rencontre...

Diplômée de cuisine et de pâtisserie depuis 20 ans, Emilie Prost, déjà bien connue des chalonnais et grands chalonnais pour ‘Les Cupcakes d’Emilie’, prend grand soin de proposer la fraîcheur qu’offre chaque saison dans ses box livrées à domicile. Garanties ‘Fait maison’, celles-ci sont confectionnées avec, autant que possible, des produits locaux ; petit bonus des entreprises ou artisans des environs sont sollicités afin qu’un de leurs produits figure dans la box du moment.

Spécialisée dans l’événementiel, sa passion pour la cuisine et la pâtisserie, Emilie la doit également à sa famille puisqu’elle est la 4e génération à travailler dans la métier. Si l’entreprise ‘Les cupcakes d’Emilie’ fête cette année son 10e anniversaire et a été rebaptisée pour l’occasion 'Wedding Cake Society’, cette nouvelle activité de livraison de brunch à domicile, démarrée en septembre 2021, saura séduire tout autant !

Comment commander sa box ?

Les commandes se font via le site : brunchytime.fr , 48h à l’avance, à partir d’une personne pour un minimum de commande de 9,50€. La livraison, effectuée par des livreurs indépendants, est proposée jusqu’à 30km autour de Chalon-sur-Saône et coûte minimum 1,70€ jusqu'à 5 Km puis 0,90€ /km. La box est composée d’un brunch typiquement anglo-saxon bien que d’autres formules soient proposées (menu kid, américain, healthy, français, douceur, sucré-salé). Aussi, grâce aux box éphémères, savourez un nouveau brunch élaboré en fonction de l’actualité du mois, d’un pays mis à l’honneur ou autour de saveurs inédites. Emilie, soucieuse, de plus, de proposer une box avec le moins d’emballages possibles, ne lésine pas sur la qualité des produits proposés, par exemple, la pâte à tartiner de Caro d'Choc et les jus 100% fruits sont bio.

Brunchy Time s’adresse à tous, particuliers et entreprises. Est également proposé un service traiteur pour tout type d’événement et en plus du service de livraison, vous pouvez opter si vous le souhaitez pour l’installation et le service de votre buffet. Emilie prépare également vos apéritifs en proposant un plateau fraîcheur, une planche apéro italienne ou une planche apéro bourguignonne.

La box du mois de mai mettra à l’honneur la fête des mères

Disponible durant tout le mois, la box spécial Fête des mères, d’un montant de 25€ comprend : 2 mini-viennoiseries, 1 brownie coeur maison (chocolat noir et noix de pécan), 1 cookie coeur maison (noisette et chocolat noir), 2 macarons caramel par Wedding Cake Society, 2 fraises enrobées par Wedding Cake Society, 1 tiramisu Framboises et Biscuit de Reims par Wedding Cake Society, 1 Toast avocat, feta, radis, grenade et crème balsamique maison, 1 pancake salé avec oeuf au plat, sauce hollandaise et magrets de canard fumé grillés maison, 1 jus orange pur Jus bio. Présenté dans un plateau kraft à poignée avec couvercle transparent et sa rose orangé de chez Monceau Fleurs et petit cœur kraft à personnaliser ( 3 mots maximum).

Et prochainement…

Si vous pouvez suivre toute l’actualité de Brunchy Time sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram, Emilie Prost, qui a convié quelques influenceurs locaux à partager son aventure, fourmille d’idées pour la suite : une collaboration avec des restaurateurs chalonnais le dimanche matin, un concours et bientôt disponible sur le site, une offre découverte.

Mise en ligne et photo : SBR. Photos de la box du mois transmises par Emilie Prost pour Brunchy Time pour publication.