SECURITE ROUTIERE - Des excès de vitesse en pagaille sur les routes de Saône et Loire.... et la valse des permis

Le 30 avril 2022, à 20h30, sur la RD994, commune de Gueugnon (71), les militaires de la brigade motorisée de Paray-le-Monial, contrôlent le conducteur d'un NISSAN JUKE, à la vitesse de 155 km/h (vitesse retenue : 147 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 80 km/h. De plus, le conducteur conduisait avec un taux d'alcoolémie délictuel.

- Le 30 avril 2022, à 17h30, sur une voie communale, commune d' Autun (71), les militaires de la brigade motorisée de Le Creusot, décident de contrôler le conducteur d'une PEUGEOT 307 SW. Le conducteur n'obtempère pas et prend la fuite à bord de son véhicule, avant d'être interpellé. Ce dernier conduisait malgré une suspension judiciaire de son permis, et était positif à l'alcoolémie et aux produits stupéfiants.

- Le 01er mai 2022, à 16h35, sur la RD982, commune de Saint Yan (71), les militaires de la brigade territoriale autonome de Paray-le-Monial, contrôlent le conducteur d'une BMW 118, à la vitesse de 109 km/h (vitesse retenue : 103 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 50 km/h. Ce dernier, âgé de 18 ans et titulaire d'un permis probatoire depuis 2 mois

- Le 01er mai 2022, à 17h15, sur la RN 79, commune de Milly Lamartine (71), les militaires du peloton motorisé de Charnay-Lès-Mâcon, contrôlent le pilote d'une motocyclette BMW, à la vitesse de 179 km/h (vitesse retenue : 170 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 110 km/h.

- Le 01er mai 2022, à 17h20, sur la RN 79, commune de Milly Lamartine (71), les militaires du peloton motorisé de Charnay-Lès-Mâcon, contrôlent le conducteur d'un RENAULT Clio, à la vitesse de 178 km/h (vitesse retenue : 169 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 110 km/h.

- Le 01er mai 2022, à 17h30, sur la RN 79, commune de Milly Lamartine (71), les militaires du peloton motorisé de Charnay-Lès-Mâcon, contrôlent le conducteur d'un RENAULT Clio, à la vitesse de 175 km/h (vitesse retenue : 166 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 110 km/h.

- Le 01er mai 2022, à 17h30, sur la RN 79, commune de Milly Lamartine (71), les militaires du peloton motorisé de Charnay-Lès-Mâcon, contrôlent la conductrice d'une SEAT CUPRA R, à la vitesse de 169 km/h (vitesse retenue : 160 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 110 km/h.

- Le 01er mai 2022, à 18h50, sur la RN 79, commune de Milly Lamartine (71), les militaires du peloton motorisé de Charnay-Lès-Mâcon, contrôlent le conducteur d'une TOYOTA Yaris, à la vitesse de 160 km/h (vitesse retenue : 152 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 100 km/h. Ce dernier, âgé de 25 ans est titulaire d'un permis probatoire.

Les permis de conduire ont été retirés et les véhicules placés en fourrière.