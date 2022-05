Le projet de cinéma de centre ville de Chalon-sur-Saône ne finit-il pas par prendre des allures d'Arlésienne ?

Le sujet est bien évoqué de temps à autres depuis la fermeture définitive de l'Axel, actée en mai dernier, mais personne ne semble en mesure d'en préciser les contours.



Nous sommes des cinéphiles chalonnais et grands chalonnais, certains sont adhérents à l'association La Bobine, d'autres ne le sont pas, et tous nous nous interrogeons sur le devenir du cinéma Nef. Le bâtiment a été squatté à différentes reprises et le permis de construire délivré en octobre 2020 n' y est même plus accroché.



Le projet de rénovation tel que Mégarama s' y était engagé devant la Commission départementale d'aménagement cinématographique en 2015 est-il encore d'actualité ?

Les mois, les années ont passé depuis l'ouverture du Multiplexe mais la promesse faite aux chalonnais qu'un cinéma de centre ville compléterait bientôt leur offre cinématographique ne semble pas en voie d'être honorée... On nous redira bien sûr que la crise sanitaire est passée par là. Or il apparaît que la société Mégarama relance des projets et reprend ses investissements en rénovant ou construisant de nouveaux cinémas en France.

Peut-on espérer que le tour du cinéma Nef arrivera prochainement ?



Des cinéphiles impatient-e-s