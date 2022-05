Pour lutter contre la fracture numérique dans les territoires, le Van 71 va sillonner les routes

... en présence de Claude Cannet, vice-présidente chargée des affaires sociales, Arnaud Durix, vice-président chargé du Très haut débit, Dominique Lotte vice- président chargé des services publics, et Hervé Reynaud conseiller départemental délégué à la culture et au patrimoine.

Le Département de Saône-et-Loire met en place Van71, un nouveau service de proximité numérique itinérant qui intervient à la demande des collectivités locales, dans le cadre de tournées programmées. L’objectif est d’aller à la rencontre des publics dans les communes où l’accès aux services numériques est le plus compliqué, en raison d’un déficit d’équipements ou de problèmes de mobilité.

Ce nouveau service départemental s’adresse à toute personne ayant besoin d’aide pour accéder à des services dématérialisés :

-pour accomplir une démarche administrative auprès d’une administration ou d’un opérateur de service public (CAF, Pôle emploi, CPAM, MSA, CARSAT, impôts...)

-pour accéder à un service essentiel de la vie quotidienne (transport, logement, énergie...)

-pour permettre aux usagers d’acquérir des compétences de base à travers une offre de formation adaptée et d’accéder aux multiples facettes de la culture numérique.

Animé par un médiateur numérique départemental, Van71 sillonnera les communes du département pour rendre son action visible dans les communes et transporter le matériel nécessaire pour les permanences numériques, les ateliers d’initiation et de perfectionnement et la médiation culturelle.

Ce service numérique itinérant est complémentaire aux offres de services locales déjà implantées. Il s’organise en accord avec les collectivités souhaitant ce service dans leurs communes qui mettent à disposition un lieu d’accueil pour accueillir le public et installer le matériel (ordinateurs portables, tablettes, vidéoprojecteur, imprimantes...).

Ce service de proximité numérique itinérant, soutenu par l’État à travers plusieurs dispositifs, mêle étroitement inclusion numérique, culture et tissage de lien social ; Van71 participe à rompre l’isolement des personnes éloignées.

THUREY

Les mardis, du 3 mai au 14 juin 2022 de 14h à 17h

Salle du conseil municipal Mairie - 12 place de l’église.

SAINT-BÉRAIN-SOUS-SANVIGNES

Les lundis, du 9 mai au 13 juin 2022 de 9h à 12h

Salle du conseil municipal Mairie - 5 rue des écoles.

SAINT-EUGÈNE

Les lundis, du 9 mai au 13 juin 2022 de 14h à 17h

Salle du conseil municipal Mairie - Le bourg.

SAINT-MAURICE-EN-RIVIÈRE

Les mardis, du 10 mai au 14 juin 2022 de 9h à 12h

Salle du conseil municipal Mairie - 46 grande rue.





SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN

Les mercredis, du 11 mai au 15 juin 2022 de 14h à 17h

Médiathèque - 2 allée du stade.

CIEL

Les mercredis, du 11 mai 2022 au 15 juin 2022 de 9h à 12h

Salle du conseil municipal Mairie - 30 rue du bourg.