2 praticiennes se regroupent avec pour seul objectif de donner du bien-être

Tiffany Berthoux, qui est originaire de la Côte chalonnaise, a travaillé dans l'immobilier jusqu'en 2020, année où elle a décidé de se diriger vers les soins aux bols tibétains et la libération somato- émotionnelle. Les soins sonores et vibratoires aux bols tibétains sont pour elle « un voyage hors du temps, une expérience unique et puissante, où le mental lâche prise et le corps accueille les vibrations du bol, pour déloger les blocages physiques, physiques, émotionnels et énergétiques, actuels ou passés ». Quant aux soins en libération émotionnelle, ils amènent selon elle « une libération active par le souffle, aussi bien sur le plan physique qu'émotionnel, pour un soulagement rapide et durable de tous les maux». Chaque séance dure environs deux heures, avec beaucoup d'échanges, qui permettront au patient de devenir proactif dans son projet de libération.

Claire Bellée, est arrivée dans la région il y a 7 ans et pratique le yoga depuis 15 ans. Depuis 3 ans, elle suit une formation, qui vise à approfondir ses acquis en yoga. C'est pour elle la suite logique de sa pratique, dont elle partage pleinement la philosophie. Cette formation lui permettra aussi d'obtenir le statut d'enseignante dans un an, en sachant qu'elle peut déjà enseigner pendant sa quatrième année de formation, moyennant un accompagnement constant de ses professeurs. Elle anime des cours collectifs de 6 personnes maximum, avec une adaptation à la problématique de chacune.

Les deux jeunes femmes, qui se sont rencontrées il y a un an, sont très satisfaites de cette collaboration, dans une maison qui date de 1730, et qui «reflète ce qu'elles sont ». Elles ont bien sûr des projets pour la suite, avec notamment une évolution du lieu et la mise en place « d'animations communes, élaborées dans le cadre d'un travail collaboratif. » . Mais elles souhaitent avant tout « prendre leur temps et laisser faire la vie » .

Pour tout renseignement ou pour prendre rendez-vous :