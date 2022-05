SCLEROSE EN PLAQUES - Permanence annoncée à Montceau les Mines

L' Association SEP71 et l' AFSEP (association nationale) mettent en place

une PERMANENCE ce LUNDI 9 MAI à partir de 16h et jusqu'à 19h, afin de permettre aux personnes qui travaillent de participer,

au local de l'Association d'Aide à Domicile [email protected], 7 rue de Chalon à Montceau les Mines

Cette permanence est plus spécifiquement à destination des plus jeunes et des personnes diagnostiquées ces dernières années.

Venez échanger avec des personnes comme vous, jeunes, jeunes mamans...

Parking entrée Jean Jaurès (près de la passerelle)



Renseignements par téléphone : SEP71 : 07 71 93 08 17

AFSEP : 06 89 93 06 40