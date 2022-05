Les retraités CFDT Saône et Loire mobilisés pour faire avancer leurs revendications

Les retraités CFDT de Saône et Loire (UTR CFDT 71) se sont réunis en conseil dans leurs nouveaux locaux de Montceau les Mines (Maison des Associations 7 rue de la Fontaine). Ils ont finalisé la préparation de leur Assemblée Générale annuelle qui aura lieu le jeudi 19 Mai à Gueugnon. L’après-midi sera consacré à la présentation du Pôle de Gérontologie et d’Innovation (PGI) de Bourgogne Franche-Comté. Le PGI qui conduit l’innovation en gérontologie est un réseau d’acteurs, diversifié et pluridisciplinaire (plus de 60 associations) appuyé par une équipe technique experte. Il agit en faveur de l’amélioration de la qualité de vie lors des étapes de l’avancée de l’âge et pour l’accompagnement de la société au vieillissement. Un débat autour du thème « l’EHPAD de demain » sera animé par la Directrice du PGI Catherine Rauscher-Paris.

Les retraités CFDT de Saône et Loire poursuivent leur action auprès des candidats aux élections législatives. Un courrier leur sera envoyé les interrogeant sur la mise en application de la loi sur l’avancée en âge et la dépendance, attendue depuis trop longtemps. Ce courrier contient également nos propositions sur le sujet, les retraités attendent de la part des candidats un engagement écrit.

Les retraités CFDT participent aussi à la campagne de cartes-pétitions lancée par la CFDT :

« Monsieur le Président de la République, vous ne pourrez pas faire sans nous »

Notre société sort fragilisée de ces dernières années de crise. Nous avons besoin de réponses immédiates ! Répondez aux 15 revendications de la CFDT, dont :

Revalorisation immédiate des grilles de salaires suite à l’augmentation du SMIC, dans le privé et dans le public.

Pas de report de l’âge légal de la retraite.Tenir compte de la pénibilité.

Rénovation des 4,8 millions de logements mal isolés.

L’ensemble des 15 revendications, les cartes-pétitions à envoyer au Président de la République sont accessibles sur le site http://www.cfdt.fr/nos-15-revendications .