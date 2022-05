ASSISES DE SAONE ET LOIRE - 14 ans de condamnation pour la tentative d'assassinat du vigile des Galeries Lafayette de Chalon-sur-Saône

La Cour a donc considéré, comme le requérait ce matin, Anne-Lise Peron, avocat général, que l’accusé avait cherché à tuer le vigile, « cette tentative ayant été interrompue par l’intervention d’un tiers, monsieur X, gendarme » lit la présidente Caroline Podevin. La peine d’incarcération sera suivie d’un suivi socio-judiciaire pendant 8 ans (4 ans de prison à la clé en cas de manquements au cadre), avec une obligation de soins, celle d’indemniser la victime, l’interdiction de tout contact avec elle, obligation de travailler et de payer les droits fixes de procédure*.

La présidente parle d’un traitement nécessaire de la personnalité, et « la gestion de l’impulsivité et de la violence, il faudra la traiter, monsieur ». Elle explique au condamné : « D’abord vous avez 14 ans de prison à exécuter, mais cette peine est aménageable à partir de sa moitié. Il vous faudra vous investir, monter un projet de sortie, donner des gages. Le suivi socio-judiciaire commence dès que vous sortez de prison. Il durera 8 ans. Mais l’obligation de soins commence maintenant, sinon vous perdrez vos crédits de réduction de peine. Un médecin coordonnateur sera désigné, et c’est lui qui vous orientera vers des spécialistes. »

En outre, monsieur Delangre est condamné à la peine complémentaire d'inéligibilité pendant 5 ans. « Cette peine est obligatoire… C’est le législateur, hein ! » Et aussi à l’interdiction de détenir ou porter une arme pendant 15 ans, la Cour constate son inscription de plein droit au fichier FINIADA, « conformément au code de la sécurité intérieure ».

La présidente termine sur cette phrase rituelle : « La décision vaut titre de détention. »

FSA

*https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006163022/

527 € pour les décisions des cours d'assises