La cave ‘Vinscie’ (Vins & Cie) vous propose un nouveau concept de colis pour les anciens réalisé avec des produits bio

Christine Baudot, la propriétaire de la cave ‘Vinscie’, située 26 route de Lyon à Saint Rémy (cave facile d’accès avec parking), organisait vendredi 6 mai à partir de 19 heures, une réception de présentation de son nouveau concept de colis destinés aux anciens en invitant l’ensemble des responsables des comités de quartier pour une dégustation.

Lors de cette soirée, on notait la présence de Pierre Carlot, Conseiller Municipal en charge des associations (qui représentait Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône), Jérôme Vincent, Adjoint à la Mairie de Saint-Rémy en charge des associations, Michel Duployer, Président de l’Union des Comités de quartier, Stéphane Besson responsable de l’ESAT de Montret (la ferme de Viennette), Serge Cordier, Responsable de l’ESAT de Convergences 71, Mathieu Chevalier, de l’ESAT G Fauconnet de Crissey…

Lors de cette soirée, Stéphane Besson présentait les différents produits du terroir de la production de la ferme de Viennette (poulet de Bresse, escargotine) et conditionnés par des personnes en situation de handicap,

Serge Cordier expliquait à l’assistance la conception des terrines et confitures bio réalisés par les personne en situation de handicap de son centre,

Quant à Mathieu Chevalier, il informait que les personnes en situation de handicap de l’ESAT G Fauconnet étaient tout à fait en capacité de conditionner les colis à destination des anciens,

Christine Baudot, la propriétaire de la cave ‘Vinscie’ se chargeant, elle, de mettre le vin en parfait accord avec les mets.

Vous l’aurez compris un concept de réalisation de colis plus engagé sur le plan local mais aussi beaucoup plus humain tout en alliant la qualité des produits et permettant à toutes les personnes en situation de handicap d’y trouver leur place.

La cave Vinscie est ouverte de 9 heures 15 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures du mardi au samedi. Renseignements au 03 85 93 39 03

