"Lucas Humoriste" n'aime rien tant que ses vidéos soient tip top sur TikTok

Le Chalonnais , alias, entre autres, «La Mumu », a évolué comme un poisson dans l’eau au sein de l’Espace culturel de l’hypermarché, avec une aisance à faire pâlir d’envie un briscard ! Comme si le relationnel n’avait plus de secrets pour lui et que le contexte artistique lui faisait revêtir une seconde peau. Un tantinet pris au dépourvu, le garçon revendique 1.400.000 sympathisants, 116.000 sur Instagram, 1.300.000 sur TikTok, 30.000 sur Facabook, etc. Mais l’homme ne s’enfièvre pas pour autant (« Je garde la tête froide »), il n’ignore pas que le soufflé peut retomber très vite, la maturité psychologique qui est la sienne se muant en voix de sa conscience. Sa marque de fabrique, ce sont les parodies de personnes dans l’exercice de leurs fonctions professionnelles. Des fais et gestes dictés par les usages en cours.

Les vidéos de la conductrice de bus et de la caissière de Lidl semblent remporter les plus de suffrages parmi ses courtisan(e)s. Maintenant il arrive à en vivre, toutefois c’est à la sueur de son front qu’il donne naissance à ses histoires dans lesquelles nombre d’individus se reconnaissent tellement c’est criant de vérité, n’hésitant pas à défigurer son identité en se travestissant de manière ludique. Une vidéo tous les deux jours à présent, « C’est beaucoup de boulot », affirme l’amuseur public. Il ne s’est jamais exposé en présentiel, lors d’un spectacle. Ca ne saurait sans conteste tarder ! Un gros projet le rend fébrile : faire du cinéma. Affaire à suivre…

Sophrologue en principe en fin d’année

Même si ses travaux de vidéaste sont en vogue depuis 2021, l’humour n’a pas d’atomes crochus avec une opportunité transitoire. Que nenni ! « J’ai de tout temps aimé faire le pitre, ça a toujours été ma vocation de faire rire les gens », dresse-t-il le constat. Lucas a fait du théâtre dans son collège, ainsi qu’à l’extérieur en s’aguerrissant grâce à l’enseignement dispensé dans un club d’improvisation. Au terme de ses études lycéennes ingurgitées à Mâcon, «La Mumu » se trouva aux prises avec la sociologie durant un an à Dijon. Puis totale reconversion de par une attirance pour la sophrologie, avec, si cela veut bien sourire, l’obtention du diplôme ad hoc au mois de novembre prochain. « J’ai toujours besoin d’ambition, de défis. J’ai cinquante mille casquettes. Je savoure tout ce qui se présente à moi », cerne-t-il.

Il se dévoile également par le biais d’un roman

« Une nouvelle vie », tel est l’intitulé de son premier livre, une fiction. Le gaillard avait effectué quelques essais en classe de 3ème, mais là, c’est une autre paire de manches. Sorti il y a deux ans en autoédition, « ce livre de développement personnel » dixit Lucas, a bénéficié au mois de janvier dernier d’un élan d’enthousiasme émanant de la fondatrice de la maison d’édition « La P’tite tartine », au profit d’une autre visibilité. Venons-en à la trame. Etudiante à la faculté des lettres de Montpellier, Agnès a perdu ses points de repère, au point d’aller droit dans le mur, et succombe à un début de dépression. Elle finira par effectuer un virage à 360°, avec la rencontre qui va chambouler sa vie…A vous d’en dévorer les différentes péripéties !

Pistez-le

Lucas Humoriste a des contacts avec Laura Calu, Camille Lellouche, Tristan Lopin…Ce qui ne peut qu’immanquablement le conforter dans sa marche en avant. Pour suivre l’artiste, prière de se rendre sur :

-Instagram et Tik Tok : Lucas [email protected]

-Facebook : Lucas Humoriste

Michel Poiriault

[email protected]