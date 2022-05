International Paper investit près de 13 millions d’euros à Emballages Laurent pour répondre à la demande croissante du e-commerce en emballages carton en France

Emballages Laurent, propriété d'International Paper à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), va bénéficier d'un investissement de près de 13 millions d'euros pour adapter sa capacité de production à la croissance du secteur du e-commerce et offrir aux clients un plus grand choix d’emballages durables.

International Paper, leader mondial de l'industrie de l'emballage à base de fibres et de pâte à papier absorbante, a annoncé un investissement majeur de près de 13 millions d'euros pour augmenter la capacité de production de son usine située à Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire. L'objectif est de répondre à la demande croissante de boîtes en carton et d'emballages en carton ondulé dans le secteur du e-commerce. International Paper propose des solutions d’emballages pratiques et durables.

Un investissement durable pour l'économie de Chalon-sur-Saône

Il s'agit de l'investissement le plus important réalisé sur le site de Chalon depuis 2016, qui permettra la création d’emplois localement. L’équipement actuel sera notamment complété par l'ajout de quatre nouvelles lignes de transformation du carton, comprenant deux machines de quatre points collés, une découpe rotative et une machine de découpe à plat. Cet investissement augmentera la capacité de production de l'usine de plus de 50 %, qui permettra à International Paper de proposer aux clients de la région un choix encore plus large de solutions d'emballage en carton ondulé de qualité supérieure. Cet investissement, dont le coup d'envoi a été donné fin 2021 avec l’installation d’une machine, se poursuivra au second trimestre de 2022 avec l’installation de deux autres machines, et s’achèvera avec l’installation de la quatrième machine à la fin 2022.

« Nous sommes très heureux d'annoncer cet investissement stratégique qui va renforcer notre capacité de production et créer de nouveaux emplois localement. Il est essentiel pour notre entreprise de se positionner durablement dans un secteur aussi dynamique que le e-commerce mais également de continuer à servir efficacement nos clients existants », a déclaré Marc Garnier, Directeur Général de la cartonnerie d’International Paper à Chalon-sur-Saône (Emballages Laurent SAS).

Un investissement similaire sera effectué sur le site de Saint-Langis-lès-Mortagne, dans l’Orne. Les deux projets permettront de créer jusqu’à 50 nouveaux postes en France.

Une stratégie de croissance d’International Paper sur un marché attractif

L’investissement fait partie de l'engagement de 35 millions d’euros (40 millions de dollars) en France et en Espagne décidé par le groupe International Paper pour répondre à la demande croissante du secteur du e-commerce, en augmentant sa capacité de production totale dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) de 10 %. Le e-commerce est un secteur consommant de plus en plus de boîtes en carton et d'emballages en carton ondulé dans la région EMEA : au cours des dernières années, l’e-commerce a connu une croissance régulière de 10 % en moyenne par an dans la région, avec une accélération récente due à la pandémie de Covid-19. Pour International Paper, il est donc stratégique d'être en mesure de répondre à cette demande, conformément à l'objectif de croissance du groupe sur le secteur de l'emballage.

Des produits innovants, intégrés dans l’économie circulaire

International Paper offre à ses clients des solutions d’emballages toujours plus innovantes et durables, qui s’intègrent dans un schéma d’économie circulaire. L’entreprise s’applique à concevoir des produits à partir de fibres récupérées qui sont 100 % réutilisables, recyclables ou compostables fabriqués tout au long d’une chaîne de valeur engagée elle-même sur la voie de la sobriété et de la décarbonation. Les efforts portent également sur le développement de solutions adaptées aux besoins des clients pour réduire les déchets et limiter le suremballage : ainsi, les produits peuvent être personnalisés pour s’ajuster au format des marchandises qu’ils protègent.

« Nos clients et les consommateurs demandent des produits qui contribuent à un avenir plus durable et à faible émission de carbone », a ajouté Marc Garnier. « Nous fabriquons des produits sur lesquels les gens comptent chaque jour, et nous contribuons à offrir une expérience client positive, en cherchant à faire progresser les solutions circulaires sur l'ensemble de notre chaîne de valeur. »

À propos d'Emballages Laurent SAS (International Paper) de Chalon-sur-Saône

Créée en 1937, l'usine de Chalon-sur-Saône fait partie du groupe International Paper depuis 1991 et emploie aujourd'hui près de 230 personnes. L'usine est une référence de son secteur dans la région et fournit des solutions d'emballages en carton ondulé de première qualité à des clients des secteurs du vin et du champagne, des cosmétiques de la pharmacie, de l’eau et de l’alimentaire, et du e-commerce. Elle est l'un des principaux employeurs de l’agglomération de Chalon-sur-Saône.