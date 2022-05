Les membres du Comité Chalonnais Libertés et Vérité sont fatigués mais toujours déterminés

La mayonnaise ne semble plus prendre pour les anti-passes du Chalonnais qui étaient une quarantaine tout au plus sur la Place de Beaune ce samedi 7 mai 2022. Plus de détails avec Info Chalon.

Pas assez nombreux pour faire entendre leur voix dans les rues du centre-ville et privés de sono, décidemment rien ne va plus ces derniers samedis pour le Comité Chalonnais Libertés et Vérité.

Si le barnum de Réaction 19 et Bon Sens était bien installé sur la Place de Beaune ce samedi 7 mai, force est de constater que les rangs sont de plus en plus clairsemés chez les anti-passes du Chalonnais.

Ils étaient une quarantaine à répondre présent, quasiment tous issus du noyau dur du mouvement.

Comme nous l'indique Yoann Janet, une des figures du mouvement, le Comité Chalonnais Libertés et Vérité réfléchit à d'autres modes d'actions tout en manifestant la volonté de maintenir le rendez-vous du samedi pour informer la population.

Pour l'heure, aucune information supplémentaire ne nous a été communiquée quant à la nature de ces actions.

De plus, ce dernier nous annonce que le dernier mercredi de chaque mois, les anti-passes du Chalonnais se réuniront à nouveau sur la Place de l'Hôtel de Ville.

Les opposants locaux à la politique vaccinale du gouvernement ne cachent pas leur fatigue mais assurent qu'ils continueront jusqu'à l'abrogation définitive de la loi sur le pass vaccinale.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati