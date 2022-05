LaPéniche : La soirée « La Chapka du Dahut » a proposé aux chalonnais et grands chalonnais de résoudre une enquête sur le meurtre de ‘Rosy, les longues jambes’

Samedi 7 mai à 20 heures, à LaPéniche : Une soirée réussie où plus de 200 personnes se sont immergées dans le fabuleux temps des westerns.

L’Association « La Chapka du Dahut » a l’art d’animer des soirées qui resteront gravées dans l’esprit des chalonnais et des grands chalonnais. Une nouvelle fois, cette troupe très inventive associée avec le groupe collectif théâtral de Lons-le-Saunier ‘Les Gouapes Douapes’ a régalé son public avec son spectacle sur le thème « Tous à L’Ouest ».

Les acteurs et artistes de ce collectif réuni ont réussi, en l’espace d’une soirée, à faire plonger son public dans le temps des westerns pour résoudre une intrigue avec le sheriff Colson, dans la ville de Chapka Town où ‘Rosy Les longue Jambes’ a été retrouvée poignardée.

Ainsi le public était invité à visiter les nombreux stands où les visiteurs pouvaient endosser le rôle d’enquêteur afin de résoudre l’enquête criminelle :

Pour cela, il fallait être attentif aux renseignements donnés sur Emilia Blackboard la croque mort de Chapka Town,

La nouvelle remplaçante de Rosy, Daisy ‘Courtes Pattes’,

Où encore rencontrer ‘Peggy la Brute’,

Aller dans la réserve indienne pour y recueillir des renseignements,

Tenter d’aller au saloon…

Discuter avec le shériff Colson

Vous l’aurez compris, pour cette soirée enquête western rien n’a été laissé au hasard concernant les personnages et les stands ! Situations étranges, hilarantes, inquiétantes, personnages caustiques, il y en avait pour tous les goûts et tous les âges, et une nouvelle fois le collectif a montré l’entendue de son talent et le professionnalisme de ses animations !

Clin d’œil à l’animation d’avant soirée avec Sabrina Equinoctis ‘Libération du vivant et poème’,

Et au quatuor qui nous a gratifié de musiques country :

Le photoreportage info-chalon.com.

J.P.B