Un père et son fils vont parcourir 1 800 kilomètres en vélo, au profit de la recherche contre les cancers pédiatriques

Ce défi sportif et humanitaire, qui est parrainé par le célèbre animateur télé, Denis Brogniard, démarrera à Givry le samedi 15 mai à 10 heures et se terminera à Madrid le 2 juin

Didier Garopin est Président de l'association « Le rêve de Marie Dream », qu'il a créée avec son épouse en 2016, après la disparation de leur fille Marie, qui a été emportée à l’âge de 16 ans par un lymphome lymphoblastique. Il sera accompagné par son fils, Alexis, avec qui il parcourra 1 800 km à vélo pour rejoindre Madrid, où habite depuis 10 ans Amélie, la fille de Sylvie et Didier Garopin.

Les objectifs qu'ils poursuivront à travers cette course seront de sensibiliser aux cancers pédiatriques et récolter des fonds pour financer la recherche fondamentale. C'est pourquoi sur cette opération, ils soutiendront principalement REACT4KIDS (REsearchers in oncology ACTing for kids), qui est un réseau collaboratif de recherche fondamentale en oncologie pédiatrique. Ses missions sont de favoriser les échanges entre les acteurs de ce secteur et de répondre à des problématiques communes. REACT4KIDS, qui compte 350 chercheurs a un seul objectif: permettre de mieux comprendre les bases moléculaires des cancers des enfants et adolescents, afin de pouvoir mieux les soigner dans l’avenir mieux.

1 800 kilomètres, 15 000 mètres de dénivelé positif en 18 jours

Les deux coureurs ont opté pour le vélo, qui est pour eux « un moyen de transport éco-responsable et qui devrait en plus leur permettre de faire de belles rencontres humaines ». Durant les 1 800 kilomètres, ils utiliseront autant que faire se peut les véloroutes, les voies vertes et les routes aménagées ou « à déplacement doux ». Ils ont prévu de boucler ce trajet, qui présente un dénivelé positif total de 15 000 mètres, en 18 étapes , chacune faisant en moyenne une centaine de kilomètres, qu'il réaliseront 6 à 7 heures.

Chaque départ ou arrivée sera pour eux l'occasion d'échanger avec d'autres associations, autour de la lutte contre les cancers pédiatriques et de récolter des fonds, dont l'intégralité sera versée à REACT4KIDS.

L'aventure débutera donc dimanche 15 mai à 10 heures, sur le parking de l'ancienne gare de Givry, où Didier et Alexis proposent à ceux qui le souhaiteront de les accompagner sur quelques kilomètres. A ce jour, ils ont déjà eu la confirmation de la présence d'Eric Dall'Armellina, un bourguignon qui a été coureur cycliste professionnel de 1982 à 1985 et de Mathieu Gabut, qui est chercheur au Centre de recherche en cancérologie de Lyon. L'association offrira un café et un tee shirt à chaque personne qui accompagnera les deux coureurs, bien sûr dans la limite des stocks disponibles. Les premiers arrivés seront donc les premiers servis !

L'association «Vélo sur Saône » organisera elle un Cyclo-bus, qui partira de la Mairie de Chalon à 8h50. Il s'arrêtera aux Charreaux (voie verte) à 9h05,, rue du Bourg à Vessey (Voie verte) à 9h15 et arrivera à la gare de Givry à 9h30.

Enfin, Didier portera une montre connectée, qui permettra de suivre l'avancée des 2 sportifs en direct sur le groupe Facebook créé pour l'occasion : Un Guidon pour l'espoir, où les personnes qui le souhaitent pourront aussi envoyer des encouragements aux deux coureurs, qui ont terminé leur préparation ce week-end.

Vous souhaitez faire un don ?