Le 511 régiment du train d’Auxonne à la rencontre des étudiants de l’I.U.T

C’est à l’initiative de 4 étudiants de Gestion Logistique et Transport de l’I.U.T de Chalon-sur-Saône, que le 511e régiment du train d’Auxonne et le CIRFA de Mâcon dans le cadre d'une conférence sur la logistique militaire étaient accueillis lundi 9 mai à partir de 13 heures 30.

Augustin Bernard, Leslie Mulongo-Kaleba, Baptiste Phialip et Exauce Kinkela, tous en classe de Gestion Logistique et Transport ont fait la démarche d’inviter le 511 régiment du train afin que leurs collègues de classe et les 1er années aient une meilleure approche militaire mais aussi des explications sur la logistique militaire. Une façon aussi pour les étudiants d’avoir un échange avec la dizaine de militaires présents.

Le commandant Guillaume confiait à info-chalon.com : « On est ici pour montrer les capacités logistiques d’un régiment de l’Armée de Terre afin d’informer les étudiants qui font des études de Gestion, Logistique et Transport. Nous avons commencé par une présentation du régiment, des matériels, des missions et des engagements en France et à l’étranger et maintenant cette partie là où les jeunes peuvent rencontrer des soldats et les cadres qui sont en mesure de répondre à toutes leurs questions. Le but principal n’est pas le recrutement mais si après cela peut amener des vocations ou éveiller des esprits alors pourquoi pas ! ».

