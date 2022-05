Rugby : Une équipe U8 du CRC engagée au Tournoi Départemental à Autun le 26 mai 

Les entrainements se poursuivent pour les enfants de l’école de rugby du Châtenoy Rugby Club, tous les mercredis après-midi de 14h à 15h30 et samedis matin de 10h à 12h, encadrés par un éducateur diplômé, René Chambaz et le père d’un des enfants, Ludo Devlieger, pour aider quand son travail le permet.

Compte-tenu de l’effectif nécessaire pour former une équipe, le club a décidé de faire engager, sous les couleurs du CRC, une équipe de U8 composée de 7 titulaires : Maena, Nolan, Charly, Valentin, Alexis, Dimitri et Kelian, pour le Tournoi Départemental du jeudi 26 mai 2022 lequel aura lieu à Autun en préliminaire des Olympiades de Saone et Loire qui ouvriront officiellement le vendredi 27 mai 2022. « Grâce à la volonté du club, l’équipe sera transportée en minibus depuis Châtenoy le Royal ce qui donnera une belle unité pour l’équipe » tient à souligner l’inusable René Chambaz.

L’école de rugby a pu redémarrer en septembre 2021 grâce à l’action concertée du club voisin, le Rugby Tango Chalonnais, qui a pratiquer des séances d’initiation au rugby dans les trois groupes scolaires au travers d’un projet pédagogique.

Pour la prochaine saison 2022 - 2023, un tractage sera fait à nouveau au sein des écoles châtenoyennes, dès la rentrée scolaire en septembre 2022, afin de rappeler aux parents la possibilité de faire pratiquer le rugby par leurs enfants dès l’âge de 5 ans. Le CRC qui sera présent au Forum des associations le dimanche 28 aout 2022, met tout en oeuvre pour accueillir de nouveaux enfants, en autre en formant un jeune pour encadrer dans le cadre d’un Service Civique.

JC Reynaud

Pour contacter l’école de rugby du CRC et son éducateur, René Chambaz : 06 86 70 25 37