Le Championnat départemental cyclosport ce dimanche à Allerey

Une centaine de cyclistes de toutes les catégories sont engagés et s’élanceront sur le circuit de 8 km tracé entre les communes d’Allerey et de Gergy.



Après deux années particulièrement éprouvantes de pandémie, et de nombreuses épreuves annulées, les coureurs et les cyclosportifs ont pu renouer début mars avec un calendrier de compétitions plus étoffé. Les comités départementaux UFOLEP de Côte d’Or et de Saône et Loire se sont regroupés pour organiser conjointement leur championnat départemental à Allerey, commune accueillante et bien située entre les deux départements.



Sur un circuit légèrement vallonné de 8 km, une centaine de cyclistes classés par catégories d’âge, des 13-14ans à la catégorie des plus de 60 ans, féminines et masculins, sont attendus par les organisateurs. Pour la Côte d’Or les clubs les plus représentés sont le VS Trouhans, Prodialog David Derepas, PS Semur, VC Chatillon, TC Seurre, Team Hauteville, Dijon Sport Cyclisme. Pour les clubs Ufolep de Saône et Loire, nous retrouverons notamment des coureurs de l’US Bourbon, de l’AC Verdun et de l’UV Chalon.



L’organisation est assurée par le Comité Départemental UFOLEP de Saône et Loire, avec le soutien de l’UV Chalon, du VS Trouhans, de la commune d’Allerey sur Saône et des services techniques de la DRI de Verdun sur le Doubs. Les pelotons des catégories jeunes, féminines et anciens s’élanceront par vagues successives à partir de 13 heures, les pelotons des catégories intermédiaires partiront à 15 heures. Les distances sont comprises entre 20 km pour les jeunes et 80 km pour les catégories les plus aguerries.



Le championnat départemental Ufolep est qualificatif pour le championnat national UFOLEP qui se déroulera cette année en Côte d’Or, à Villers la Faye, les 15, 16 et 17 juillet.