LEGISLATIVES - "Je suis de droite et candidate de la majorité présidentielle" assure Elisabeth ROBLOT

On l'a sait attachée au territoire... alors sa candidature à la députation n'est guère un mystère. Elisabeth Roblot, Vice-Présidente du Conseil départemental de Saône et Loire représentera Emmanuel Macron sur la 4e circonscription de Saône et Loire.

"J'ai demandé qu'une seule investiture !" lâche Elisabeth Roblot, histoire de tâcler l'un de ses adversaires, habitué à la course aux législatives sur cette circonscription. Alors du coup, quand on pose la question de son soutien à la candidature d'Eric Michoux aux dernières législatives, elle plaide "l'erreur de jeunesse". Le principal intéressé appréciera ... d'autant plus qu'elle va même plus loin, et lance un appel aux déçus du positionnement d'Eric Michoux, "ne restez pas chez vous, venez voter !".

C'est dire que le ton est donné dans cette campagne dont le partage des voix de droite sera observé à la loupe. Aux côtés d'Anthony Marmeys, éleveur de volaille à Saint-Usuge, le binôme réaffirme sa filiation avec la majorité présidentielle. "Nous ne cachons pas !".

Avec le soutien d'André Accary, Président du département de Saône et Loire

Cerise sur le gâteau pour la Vice-Présidente du département de Saône et Loire, elle affiche ostensiblement sur les tracts de campagne, le soutien clair d'André Accary. C'est dire que du côté de la droite départementale, les législatives vont se jouer façon puzzle.

Ex-LR, Elisabeth Roblot réaffirme "je suis une femme de droite"

"Depuis 2015, j"ai pris mes distances avec LR, j'ai rejoins Agir avant Horizons et Edouard Philippe. La ligne trop droitière prise par ma famille politique ne me correspond pas. Je reste fidèle à mes engagements". Autre reproche qu'elle n'entend pas laisser passer, celui d'être qualifiée de "hors-sol", "J'habite la circonscription moi, et être candidat à tout prix, ce n'est pas ma conception de la vie politique".

Un petit tacle à destination de Cécile Untermaier

Ironisant sur "celle qui a sollicité l'investiture Macron par l'intermédiaire de Territoires de Progrès et qui est désormais soutenue par Mélenchon, c'est un sacré grand écart". "Dans cette campagne, nous sommes les seuls à assumer qui nous sommes" plaide Elisabeth Roblot, "nous serons au service de tous comme je le suis au conseil départemental. La démonstration a été faite mais je ferai savoir mon désaccord à l'assemblée nationale", considérant qu'elle n'entend pas être une députée soumise "le doigt sur la couture du pantalon".

Quatre réunions publiques sont programmées à Tournus le 3 juin, à Louhans le 7 juin, à Pierre de Bresse le 8 juin et à Ouroux sur Saône le 9 juin... toutes à 20h.

Laurent Guillaumé