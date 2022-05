« L’Atelier Self Auto » ou la passion de deux mécaniciens de l’automobile.

Voilà bientôt 10 années que Jean Patrice Cotza et Eric Bouvier ont ouvert « l’Atelier Self Auto » dans la ZI de La Garenne, route de Givry à Châtenoy le Royal. Depuis quelques semaines ils ont déplacé leurs locaux de quelques mètres, plus en retrait mais sur le même site et la même entrée, soucieux d’une nouvelle organisation pour assurer leur service à la clientèle, celui de garagistes de métier pour toutes marques de voiture à réparer ou entretenir.

Ils sont disponibles pour tout ce qui touche à la réparation et à l’entretien automobile que ce soit la vidange, le changement d’un moteur, en passant par le remplacement de la distribution, d’un embrayage ou encore pour assurer un bon parallélisme des véhicules, voire le changement des plaquettes de freins ou la fourniture et le montage des pneus.

Avec une originalité : l’acceptation de monter des pièces de rechange apportées par les clients, une façon de se démarquer vis à vis de clients pouvant les acheter à moindres coûts.

Autre aspect fourni par « l’Atelier Self Auto », un partenariat avec le centre de contrôle technique Auto Sécurité de Châtenoy le Royal afin de prendre les rendez-vous et de permettre un meilleur suivi des réparations d’entretien conseillées par le Centre.

Ce sont vraiment deux passionnés de l’automobile qui sont à disposition de leur clientèle, toujours prêts à apporter la bonne solution et le bon conseil, y compris pour la partie « Self » lorsqu’un client souhaite faire lui-même sa mécanique.

Pour mieux découvrir « L’Atelier Self Auto », il suffit également d’aller sur le site internet, ou sur Facebook et Instagram en demandant, tout simplement, « L’Atelier Self Auto »

JC Reynaud



Renseignements pratiques :

L’Atelier Self Auto,

Zone Industrielle de la Garenne,

route de Givry,

71880, Châtenoy le Royal

Tel 09 52 23 31 58

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h