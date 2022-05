Coronarographie : Sébastien MARTIN, président du Grand Chalon se réjouit de voir le dossier enfin aboutir

Après près d’une décennie de mobilisation, le dossier de l’angioplastie-coronarographie à l’hôpital de Chalon semble enfin aboutir.

Je me réjouis de la décision de la Commission spécialisée des soins approuvée par 30 voix sur 32 et qui, nous l’espérons tous, devrait être confirmée par le Directeur Général de l’ARS Bourgogne Franche-Comté.

C’est incontestablement une bonne nouvelle pour les habitants du Grand Chalon mais aussi les 300 000 habitants du Nord Saône-et-Loire qui bénéficieront enfin d’un service essentiel dans la prise en charge du risque cardiaque.

C’est une bonne nouvelle pour l’hôpital de Chalon qui voit son attractivité et son rôle d’établissement pivot confortés.

C’est enfin une bonne nouvelle pour l’équilibre de nos territoires et le renforcement des coopérations entre les différents établissements de santé.

Je tiens à saluer la mobilisation de toutes et de tous dans cette avancée majeure : personnels de l’hôpital, communauté médicale, élus et habitants du territoire, mais également le travail conjoint, dans un esprit constructif, des représentants des hôpitaux de Chalon, Mâcon et Dijon qui voient leurs efforts justement récompensés.