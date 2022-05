Le Groupe SOCOTEC, leader de la gestion des risques dans les infrastructures et la construction renforce ses équipes en Bourgogne-Franche-Comté et prévoit l’embauche de 50 nouveaux collaborateurs pour l’année 2022. Au cœur des projets structurants du territoire, ses équipes répondent par leurs expertises aux enjeux de la ville de demain, des infrastructures et de l’industrie du futur.

SOCOTEC engagé sur les projets phares de la région

Le Groupe SOCOTEC est un acteur de premier plan de l’économie de la Bourgogne-Franche-Comté. Grâce à leurs expertises, ses équipes accompagnent les acteurs des secteurs de la construction et des infrastructures dans les transitions auxquelles ils font face : environnementale, énergétique et digitale.

Parmi les projets structurants, SOCOTEC a accompagné la construction en bois du nouveau siège de la Caisse d’Épargne Bourgogne-Franche-Comté ; est intervenu pour réaliser les mesures réglementaires d’émissions atmosphériques et tester les performances énergétiques du nouveau dispositif de chauffage urbain de Mâcon Énergies Services. Nos équipes prennent part au développement de la première unité de production et stations de recharges d’hydrogène de Dijon. Retrouvez ci-dessous la liste d’autres chantiers ou projets de construction dans la région sur lesquels SOCOTEC est intervenu et intervient encore.

SOCOTEC recrute 50 collaborateurs en Bourgogne-Franche-Comté

Tous les métiers de SOCOTEC sont représentés dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Nos équipes locales ont la capacité d’accompagner tous les acteurs économiques de la région, tant vers un bâti durable que dans des missions de vérifications réglementaires de leurs équipements ou d’assistance technique sur des sujets très pointus. La région Bourgogne-Franche-Comté poursuit son développement à travers des pôles de compétitivité : Goût-Nutrition-Santé, Microtechniques, Plasturgie, Nucléaire et Véhicule du futur. Cette dynamique conduit aujourd’hui SOCOTEC à renforcer sa présence en Bourgogne-Franche-Comté en recrutant plus de 50 collaborateurs en 2022. Parmi les postes à pourvoir : ingénieurs de la construction, de l’immobilier durable et de l’environnement ; Diagnostiqueurs immobiliers ; attesteurs mesureurs de la construction ; auditeurs certification…