À Givry, le Salon de Grégoire a affiché complet lors de sa soirée théâtre

Vendredi soir dernier, Grégoire Egels organisait, au sein de son établissement givrotin « Le Salon de Grégoire Restaurant Épicerie Fine » une soirée théâtre d’impro avec la Compagnie les Œufs. La clientèle s’est régalée de burgers, cuisses de grenouilles et desserts faits maison tout en assistant aux sketchs des comédiens particulièrement talentueux. Retour en image…















Les prochaines soirées du Salon de Grégoire à noter dans vos agendas :

Vendredi 10 juin 2022

Cécile du Restaurant Le Vaudésir aux Hirondelles à Thizy et Grégoire du Salon de Grégoire à Givry uniront leur talent culinaire pour vous régaler au salon de Grégoire, en présence d’un groupe de jazz du Conservatoire de Chalon/Saône.



Mardi 21 juin 2022

Le Salon de Grégoire fêtera ses « 1 an » d’existence, en musique comme il se doit, avec 2 groupes musicaux : Just Married Band et London Calling



Renseignements et Réservations au 06 68 23 97 10



Sinon, Grégoire vous accueille du mercredi au dimanche, midi et soir. Il vous proposeune cuisine exclusivement "faite maison" avec des produits locaux, frais et de saison (entrées, plats, desserts).



Le Salon de Grégoire Restaurant Épicerie Fine

5 rue de la République - 71640 Givry



06 68 23 97 10



[email protected]



Facebook