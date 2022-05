Le soleil et la chaleur de retour avant les orages en Saône et Loire

On va dire que c'est un mal pour un bien au regard du déficit hydrique dans le département.

Après la grosse nuit orageuse qui a frappé essentiellement le Brionnais dans la nuit de dimanche à lundi, le soleil et surtout la chaleur font leurs retours en force en Saône et Loire. Les températures vont grimper en flêche sous un soleil radieux jusqu'à mercredi... avec le retour des orages et des averses orageuses jeudi en soirée. La journée de vendredi s'annonce très chaude avec des températures qui dépasseront de nouveau la barre des 30°c... pour céder la place à un nouvel épisode orageux samedi.