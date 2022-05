Intercommunalités de France félicite Élisabeth Borne pour sa nomination en tant que Première ministre, et salue Jean Castex

Au nom du conseil d’administration et du conseil d’orientation d’Intercommunalités de France, Sébastien Martin, président, félicite Élisabeth Borne pour sa nomination au poste de Première ministre.

Intercommunalités de France a toujours entretenu des relations constructives avec l’ancienne Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, avec qui l’association a signé un accord de partenariat en faveur de l’emploi et des qualifications dans le cadre du plan de relance. L’association a également eu l’occasion de collaborer avec Madame Borne et son cabinet à l’occasion du travail sur la loi d’orientation des mobilités, lorsqu’elle était ministre des Transports.

Intercommunalités de France se réjouit de pouvoir échanger avec Madame Borne dans les semaines à venir sur les grands enjeux de la prochaine législature, pour lesquels les intercommunalités joueront un rôle central : réindustrialisation, transition écologique et énergétique, cohésion sociale et territoriale.

Sébastien Martin et l’ensemble des élus des instances de l’association auront plaisir à remettre à Madame la Première ministre le manifeste des Intercommunalités de France, feuille de route pour les années à venir.

Enfin, Intercommunalités de France tient à saluer chaleureusement Jean Castex pour l’esprit constructif entretenu dans ses relations avec l’association depuis près de deux ans, et pour sa connaissance fine des territoires.

Photo info-chalon.com