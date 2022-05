GOLF - Coupe Banque Populaire : une troisième victoire pour Gérard Cour

Dans une épreuve disputée en stroke play et un peu particulière, car elle servait également de manche qualificative à l’édition 2022 du WAGC, autrement dit le World Amateur Golfers Championship.

Une courte victoire, puisqu’un seul coup a séparé le désormais triple vainqueur, qui a rendu une carte de 83, de l’élève du « sport étude » de Chalon, le jeune Annécien Nolhan Taton, à créditer d’un 84 sur les 18 trous du parcours chalonnais.

Un championnat mondial...

En 26 ans d’existence, le WAGC est devenu le plus grand championnat de golf amateur au monde, avec la présence de représentants de 47 pays. Cette année, pour la première fois, la France y participe et enverra une équipe de cinq joueurs à la finale mondiale, programmée du 11 au 19 novembre à Kuala Lumpur, en Malaisie. En attendant, des sélections ont lieu dans tous les golfs qui se sont inscrits et le Golf de la Roseraie est de ceux-là. Les joueurs peuvent concourir dans une des cinq séries proposées en fonction du niveau de leur index : 1re série (0 à 5,4), 2e série (5,5 à 10,4), 3e série (10,5 à 15,4), 4e série (15,5 à 20,4), et 5e série (20,5 à 25,4 et plus). Le classement s’effectue en net pour laisser une chance identique à chaque joueur.

Les participants à la coupe Banque Populaire tentaient de gagner leur billet pour la finale régionale qui aura lieu au Golf du Château de Chailly le dimanche 24 juillet. Ce même Golf accueillant aussi la finale nationale le samedi 17 septembre. Mais ceci est une autre histoire...

A l’issue de cette première manche qualificative sont sélectionnables Gérard Cour en 2e série, Nolhan Taton en 3e série, Guillaume Lavollée en 4e série et François Laperotte en 5e série.

Une certaine déception...

A l’occasion de la remise des prix, à laquelle assistaient plusieurs représentants de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, à savoir Elodie Poncet, responsable du secteur Plaine de Bresse, Emilie Gibassier, directrice de l’agence Chalon-Sud, et Maxime Legrand, conseiller clientèle professionnel à l’agence Chalon-Sud, Eric Morin, manager du Golf de la Roseraie, a fait part de sa déception pour ce qui est de la participation à cette belle compétition en ce jour anniversaire de l’Armistice de la guerre 39-45. Il faisait beau et pourtant seulement trente joueurs étaient en lice. Une faible participation à mettre sur le compte de la concurrence d’autres tournois, l’avenir nous le dira...

Les résultats

4e série dames : brut : 1. Lucie Martino (Chalon) 87 ; net : 1. Lucie Martino (Chalon) 73.

6e série dames : brut : 1. Lucia Bonadei (Chalon) 136 ; net : 1. Lucia Bonadei (Chalon) 114.

2e série messieurs : brut : 1. Gérard Cour (Chalon) 83 ; net : 1. Gérard Cour (Chalon) 74.

3e série messieurs : brut : 1. Nolhan Taton (Lac d’Annecy) 84 ; net : 1. Nolhan Taton (Lac d’Annecy) 72.

4e série messieurs : brut : 1. Michel Achard (Chalon) 89 ; net : 1. Guillaume Lavollée (Chantaco) 72, 2. Michel Achard (Chalon) 73.

5e série messieurs : brut : 1. François Lapérotte (Chalon) 93 ; net : 1. François Lapérotte (Chalon) 71

6e série messieurs : brut : 1. Frédéric Laugier (Chalon) 99 ; net : 1. Frédéric Laugier (Chalon) 73.

série jeunes : brut : 1. Amaury Lavollée (Chalon) 91 ; net : 1. Esteban Castellon (Chalon) 69.

Gabriel-Henri THEULOT