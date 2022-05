AVIS DE DECES - Madame Colette CECILE

CHALON-SUR-SAÔNE



Madame Colette CECILE

a été rappelée à Dieu le 14 mai 2022 à l'âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 18 mai 2022 à 8h40 en l'église de Saint-Cosme.

Pas de plaques.

Colette préférait les fleurs blanches et roses.

De la part de

M. Lucien CECILE,

son époux ;

Annie Cécile,

Christian et Françoise Cécile,

ses enfants ;

Grégory (†), Stéphanie (†), Alicia et Jérémy, Lison et Vincent,

ses petits-enfants ;

et ses arrière-petits-enfants.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.