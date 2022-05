AVIS DE DECES - Monsieur Michel GALOPIN

CHÂTENOY-LE-ROYAL, - CHALON-SUR-SAÔNE



Mme Jacqueline GALOPIN,

son épouse ;

Agnès, Rachel,

ses filles ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

Mr et Mme Daniel GALOPIN,

son frère et sa belle-sœur ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Michel GALOPIN

Ancien combattant FNACA

survenu le 11 mai 2022, dans sa 85e année.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 20 mai 2022, à 10 heures, en l'église de du sacré cœur à Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Michel a rejoint

Christophe GALOPIN

son fils décédé le 25 mars 2020.