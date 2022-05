AVIS DE DECES - Madame Suzanne CLOUPEAU née BRISARD

VIREY-LE-GRAND, MESNARD



Danielle et Bernard BARRAULT, Patrick et Christiane CLOUPEAU,

ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants

et ses arrière-petits-enfants ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille BRISARD,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Suzanne CLOUPEAU

née BRISARD

survenu le 14 mai 2022,

à l'âge 91 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 20 mai 2022, à 13h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie le personnel de l'EHPAD Les Amaltides, de Châtenoy-le-Royal.

Suzanne a rejoint son époux,

Pierre

décédé en 1983

et son fils,

Michel

décédé en 1997.