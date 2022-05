Opération de contrôle routier en présence du sous-préfet de Chalon-sur-Saône

L'opération s'est déroulée sur une heure le mercredi 18 mai 2022 à 15 heures 15, au rond-point du Centre des impôts de Chalon-sur-Saône, en présence du sous-préfet de l'arrondissement, Olivier Tainturier. Plus de détails avec Info Chalon.

Alors que 14 personnes ont déjà perdu la vie sur les routes de Saône-et-Loire depuis le début de l'année, soit autant qu'en 2019 et le double de 2020 qui fut une année particulière, Olivier Tainturier, sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône a participé, aux côtés des forces de l'ordre.

Sous la supervision du commandant Valerie Kosica, les policiers se sont positionnés au niveau du rond-point du Centre des impôts de Chalon-sur-Saône (au niveau de la Rocade Rue Lardy et descente vers le rond-point), en raison de son important trafic.

Cette année, nous sommes déjà à plus de 203 blessés, soit une hausse de 10% par rapport à l'année dernière.

Bien qu'absentes lors de ce contrôle routier, la Police municipale et la Gendarmerie nationale coopèrent régulièrement à ces contrôles routiers.

«Il faut occuper le terrain et maintenir la pression afin de prévenir les comportements inappropriés», déclarera le sous-préfet.

Ce dernier pointe également du doigt le relâchement des comportements sur la route dont peuvent faire preuve même des usagers pourtant peu coutumiers des infractions routières.

Pour rappel, la Saône-et-Loire est un département très accidentogène, particulièrement au niveau des routes départementales et de la RCEA.

«La prévention et les sanctions malgré tout sont indispensables sur l'ensemble de la circonscription. La mise en application de contrôles routiers récurrents est nécessaire pour rendre nos routes plus sûres et permettre aux usagers de conduire en toute quiétude», nous explique le commandant Valérie Kosica.

La moto s'avèrant toujours plus nécessaire dans le cas de missions d'interventions rapides effectuées par la police, une première livraison de deux BMW R 1250 RT (143 Nm, 136 cv) a eu lieu ce mercredi au Secrétariat Général Administration Police (SGAP) de Dijon.

Une pour le commissariat de Mâcon et une autre pour celui de Chalon-sur-Saône.

D'un poids de 279kg, la BMW R 1250 RT est une voyageuse infatigable qui offre une protection parfaite face aux éléments.

De plus, les forces de l'ordre sont désormais équipées depuis quelque temps d'un terminal de paiement qui permet le paiement immédiat des amendes par carte bancaire en parallèle d'un contrôle de vitesse.

À l'occasion de ce contrôle : 8 vitesses retenues entre 75 et 98 km/h, un défaut de permis de conduire et une conduite malgré une suspension du permis de conduire.

L'opération s'est terminée aux alentours de 16 heures 30.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati