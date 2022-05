AVIS DE DECES - Monsieur Gérard DEVILLERS

CHALON-SUR-SAÔNE



Michèle DEVILLERS,

son épouse ;

Philippe, Catherine et Damien, ses enfants ;

Jeanne, Camille et Blandine, ses petites-filles ;

Maire-Paule BLUM,

sa belle-soeur ;

Pierre et Anne, son neveu et leurs filles,

ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Gérard DEVILLERS

survenu le 16 mai 2022.

Les obsèques religieuses auront lieu le vendredi 20 mai 2022 à 10 heures en l'eglise

Saint-Cosme de Chalon-sur-Saône.

L'inhumation aura lieu au

cimetière de Mosset dans les Pyrénées Orientales.