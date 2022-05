AVIS DE DECES - Manuel HENRIQUETA RODRIGUES

CHAGNY



Maria RODRIGUES, son épouse ;

Victor et Maria, Daniel et Valérie, Emmanuel et Séverine,

ses fils et leurs conjointes ;

Jonathan, Eva, Faustine, Constance, Nolan,

ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Manuel HENRIQUETA RODRIGUES

survenu à l'âge de 87 ans.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 23 mai à 15 heures en l'église de Chagny.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.