Communiqué de presse du 9ème Congrès de la CGT Éduc’action Académie de Dijon

La CGT Éduc’action de l’académie de Dijon a tenu son congrès les 16 et 17 mai à Dijon. Une quarantaine de syndiqué.es (professeur.e du 1er et 2nd degré, adminsitratif.ve ...) venus des quatre départements de l’académie ont participé à ce congrès, moment incontournable de la vie démocratique de la CGT.

À l’issue de ce congrès, c’est une direction de 27 membres représentatifs de l’ensemble des territoires de l’académie et des différents secteurs de l’Education nationale, dont une partie jeunes militant·es, qui a été élue. Au sein de cette coordination, Julien Raillard a été réélu Secrétaire général académique et Étienne Roy trésorier académique; ils seront aidés dans leur mandat par Sandra Gaudillère réélue Secrétaire générale adjointe et par Serge Robert comme trésorier adjoint.

Le congrès a été l’occasion de faire le bilan de l’activité syndicale académique de la CGT Éduc’action des trois années écoulées bien sûr, mais surtout de préparer ensemble le mandat à venir et notre feuille de route. Alors que l’actualité nous a laissé dans l’expectative d’un nouveau gouvernement pendant les deux jours de débat, et dans l’attente des élections législatives : quel que soit le résultat de ces élections, la CGT Éduc’action ne manquera pas de faire connaître ses revendications.

Le congrès a aussi permis de préparer des échéances importantes, dont celle des élections professionnelles de décembre 2022 ; élections au cours desquelles les personnels de l’Éducation Nationale (et des trois fonctions publiques) vont élire leurs représentants. La CGT Éduc’action de l’académie appellera alors l’ensemble des personnels à choisir des représentants CGT à qui ils font déjà confiance au quotidien dans leur établissement au quotidien. C’est en nous donnant leur voix que les personnels pourront nous aider à les aider, à les défendre et à faire avancer leurs droits.

Si le gouvernement sortant, par sa loi de Transformation de la Fonction publique, a retiré les outils permettant aux élu·es d’assister les personnels de l’Éducation nationale dans la gestion de leur carrière, les militant·es sont toujours présent·es à leurs côtés pour les recours, et au quotidien pour informer, former, alerter, expliquer et lutter pour de meilleures conditions de travail pour les personnels, et d’étude pour les élèves.

Syndicat intercatégoriel, la CGT Éduc’action est présente au côté de tous les personnels de l’Éducation nationale, et travaille en coopération avec les syndicats des agents des collectivités qui interviennent aussi dans nos établissements et écoles, et en lien avec nos camarades de l’académie de Besançon, pour interpeller notre administration.

à Dijon, le 19/05/2022