Des nouveautés pour la 6ème édition du trail de la Chaume, qui se déroulera dimanche à Givry

Le Trail de la Chaume poursuit son évolution, avec un changement de date et l'ajout d'une course pour enfants.

Des nouveautés pour 2022

Lors de la dernière édition du Trail de la Chaume, qui se déroulait traditionnellement en septembre, les organisateurs à ont eu la confirmation qu'il était difficile de pratiquer ce sport, qui permet d’évoluer dans la nature, au moment des vendanges et de la période de chasse.

Ils ont donc décidé de changer la date habituelle de l'épreuve (fin septembre) et de l'avancer en mai.

L'autre nouveauté pour cette 6ème édition réside dans la création d'une course pour enfants, ou plutôt de deux, à savoir :

une pour les enfants nés de 2009 à 2010 de 2 km avec un dénivelé positif de 52 mètres

une pour les enfants nés de 2011 à 2015 de 1,4 km avec un dénivelé positif de 23 mètres

Le départ de la première est fixé à 9h15 et celui de la seconde à 9h20.

Enfin, l'organisation a décidé de maintenir la suppression de gobelet à usage unique, qui avait été décidée l'année dernière pour cause de COVID. Chaque participant devra donc amener son propre éco-gobelet, qu'il utilisera lors des ravitaillements et à l'arrivée.

Comme d'habitude, deux courses adultes sont proposées :

La première, qui partira à 10 heures est longue de 15,6 km avec un dénivelé positif de 570 mètres. La seconde mesure 8,7 km avec un dénivelé positif de 240 mètres, et partira à 10h10.

Les départs seront donnés devant le gymnase de Givry, situé derrière le collège.

Une organisation assurée par deux associations, avec une partie des bénéfices reversée à l'association givrotine « Spirit of josette »

Cette épreuve est organisée depuis 6 ans par l'association sportive du lycée Emiland Gauthey et par l'association givrotine « Les Givrés du trail ». Elles ont pour objectif, en plus d'organiser le Trail de la Chaume, de partager des expériences sur la pratique sportive, faire découvrir le territoire de la Côte Chalonnaise, initier les jeunes à la pratique de la marche et de la course nature.

Et comme d'habitude, elles pourront compter dimanche sur la présence de plus de 60 bénévoles, parmi lesquels de nombreux élèves du lycée Emiland Gauthey.

Comme c'est le cas depuis la création de cette épreuve, la moitié des bénéfices dégagés par les courses adultes sera reversée à l'association sportive du Lycée Emiland Gauthey. Les fonds ainsi récoltés permettront de contribuer au financement des championnats, auxquels les différentes équipes sportives du lycée participeront.

Et nouveauté 2022, l'intégralité des bénéfices enregistrés par la course des enfants ira à la toute jeune association « Spirit of Josette», dont l'objectif est de financer la construction de fauteuils roulants, baptisés « Josettes » et qui sont destinés aux personnes en situation de handicap lourd.

En pratique :

Où ? Gymnase de Givry, situé derrière le collège

Quand ? Dimanche 22 mai

Horaires des courses :

9h15 : enfant 2009-2011

9h20 : enfant 2012-2015

10h : 15,6 km

10h10 : 8,7 km

Inscriptions : Il est possible de s'inscrire en ligne jusqu'à samedi 21 mai 21 heures sur le site chronometrage.com

Pour tout renseignement : 06 63 57 86 03 ou 06 19 26 11 82