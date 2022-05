Tour de chauffe pour Yves Jamait au Leclerc de Chalon

Il fait en quelque sorte partie des meubles

Le chanteur se sentait un peu chez lui à l’intérieur de l’Espace culturel drivé par Quentin Bizieux, avec en qualité de facilitateur pour la circonstance l’employé commercial Benjamin Berardan. Pensez donc, cela faisait la cinquième fois que l’invité du jour y prenait la température émoustillante ! Yves Jamait avait commencé par la promotion de l’album « Saison 4 », puis ce fut au tour successivement « d’Amor Fati », de « Je me souviens », à nouveau de « Je me souviens », mais en l’occurrence pour le live, et enfin en faveur de « Parenthèse 2 », ce dernier afin de faire patienter ses adulateurs jusqu’au suivant, lequel doit pousser ses premiers cris en fin d’année. Coudoyé par son impresario-percussionniste Didier Grebot, l’auteur compositeur-interprète aura sans nul doute contribué à faire des heureux pendant ces quelques instants qui leur ont appartenu en propre. Signalons parmi eux la présence enjouée et lumineuse de membres du groupe Facebook « L’Univers d’Yves Jamait » provenant de différents endroits de France, avec pour certains plusieurs dizaines de concerts à leur actif, ce qui en dit long sur la motivation qui est la leur… On attend maintenant la sixième apparition de l’artiste et son œuvre la plus actuelle dans quelques mois…

Michel Poiriault

