La Fête des voisins, ça se passait aussi au 3 rue François Mansart

Après les deux ans de crise sanitaire, quoi de mieux que la Fête des voisins pour renouer avec le bien vivre ensemble? Un mot affiché dans le hall de l'immeuble, un peu de bouche-à-oreille, et c'est parti! Les habitants du 3 Rue François Mansart étaient prêts à passer une belle soirée. Plus de détails avec Info Chalon.

Quand on a de bons voisins, quelques cordons bleus et un écrin de verdure autour de chez soi, comment ne pas passer une belle Fête des voisins?

C'est un moment festif, plus que bienvenu pour renouer des liens après les deux ans de crise sanitare, que les habitants du 3 rue François Mansart ,n'auraient raté pour rien au monde.

Parmi les convives, on retrouvait entre autres le conseiller municipal de l'opposition et président du Comité de bienfaisance du quartier de la Citadelle, Didier de Carli, et le trésorier de l'Union des comités de quartier, André Sanvert.

Au programme donc, bons petits plats préparés par les participants, des éclats de rire et à boire.

Le temps étant au beau fixe, c'était une belle occasion de renouer avec le bien vivre ensemble.

Et, au final à l'exception de ceux qui étaient au travail ou absents, week-end oblige, personne ne manquait à l'appel.

Nul doute qu'après une soirée aussi sympathique, les habitants du 3 rue François Mansart ne bouderont sûrement pas la prochaine Fête des voisins.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati